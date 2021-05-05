جوان مصطفى: منظمة الصحة العالمية تنافي مبادئها وترسل645 لقاحاً فقط لمنطقة تضم 5 ملايين نسمة!

كانت منظمة الصحة العالمية أرسلت مؤخرًا 203000 لقاحًا إلى الحكومة السورية، وقالت بأنها أرسلت دفعة من اللقاح إلى شمال وشرق سوريا وسيتم إيصالها من مطار دمشق إلى قامشلو، ولكن تبين أن الكمية المرسلة للمنطقة هي 645 لقاحاً فقط!.

وتعليقاً على الموضوع تحدث الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى لوكالتنا واعتبر هذا التصرف من قبل المنظمة بأنه "سياسة منافية لقيم ومبادئ منظمة الصحة العالمية".

وأوضح مصطفى لوكالتنا، أن منظمة الصحة العالمية غير منصفة، ولا تعير أي اهتمام لأكثر من 5 ملايين نسمة في مناطق شمال وشرق سوريا. وقال: "هذه الخطوة بمثابة إهانة لأبناء المنطقة".

وأكد جوان مصطفى أن منظمة الصحة العالمية ومنذ انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا لم تبدِ أي اهتمام ولم ترسل المواد والمستلزمات الطبية إلى المنطقة بالرغم من المناشدات المستمرة، وقال: "تم إرسال المواد والمستلزمات والمعدات إلى كافة المناطق في العالم أجمع، إلا أن منظمة الصحة لم تبدِ أي اهتمام لمناطقنا، وهذا يدل على مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات المنظمة".

وشدد جوان مصطفى على ضرورة عدول منظمة الصحة العالمية عن سياساتها تلك، وأن تلعب دورها الإنساني وأن تكون منصفة في أعمالها.

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ANHA