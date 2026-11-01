غارتان على محطة نفطية بالحديدة وتقدم للقوات الحكومية اليمنية في الجوف

أعلن الحوثيون استهداف محطة نفطية في الحديدة بغارتين جويتين، فيما أعلنت السعودية اعتراض ثلاث مسيّرات، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع في الجوف واستمرار الاشتباكات في تعز.

غارتان على محطة نفطية بالحديدة وتقدم للقوات الحكومية اليمنية في الجوف
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   11:29
مركز الأخبار
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يتواصل التصعيد العسكري في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين، مع تبادل الهجمات الجوية والصاروخية واستمرار المعارك البرية على عدة جبهات، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، صباح اليوم الأحد، باستهداف محطة تابعة لشركة النفط اليمنية في مديرية باجل بمحافظة الحديدة بغارتين جويتين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الصادرة من صنعاء أن الغارتين أسفرتا عن إصابة ثلاثة أشخاص وأضرار مادية في المحطة، في حين لم يصدر تعليق رسمي سعودي يؤكد الاستهداف أو يوضح طبيعته.

في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مناطق في السعودية، شملت الرياض والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، إن شظايا الاعتراض سقطت في الرياض دون تسجيل إصابات.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن السعودية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة 66 غارة جوية وهجوماً صاروخياً على مناطق في صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة وحجة ولحج، وقال إن إجمالي الهجمات الجوية والصاروخية منذ بدء التصعيد بلغ 3755، وفق إحصائية الجماعة.

معارك الجوف وتعز

وعلى صعيد المعارك البرية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة استعادة مواقع ومرتفعات عسكرية استراتيجية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، عقب مواجهات مع الحوثيين.

وقالت إن قواتها سيطرت على مواقع في محيط جبال دحيضة واستولت على مخازن أسلحة وذخائر، وألحقت خسائر بشرية ومادية بقوات الجماعة.

كما أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 1119 عملية استهداف خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ضمن عملية "فجر اليمن"، عبر بيان، وقالت إن العمليات أسفرت عن تحييد 427 من عناصر الحوثيين وتدمير وإعطاب 142 عربة وآلية ومعدة عسكرية.

وفي محافظة تعز، تحدثت القوات الحكومية عن استمرار المواجهات مع الحوثيين في عدة جبهات، بينها الأقروض وهيجة العبد، مع إسناد جوي ومدفعي، فيما اتهمت الجماعة بقصف مناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة مدنيين.

وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تجدد القصف المدفعي على مناطق سكنية في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.

دعوات حكومية لدعم مؤسسات الدولة

سياسياً، دعت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في حوار المنامة 2026، إلى دعم الحكومة اليمنية وتعزيز مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أي مسار سياسي يخص اليمن ينبغي أن تقوده الدولة ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وينتهي بحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية.

كما دعت إلى وقف تدفق الأسلحة والتمويل إلى الحوثيين، وحماية الممرات البحرية، ولا سيما مضيق باب المندب والبحر الأحمر، من التهديدات التي قالت إنها تنعكس على أمن المنطقة والتجارة الدولية.

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الهجمات التي قال إن الحوثيين يشنونها على السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودعا إلى تعزيز الدفاع المشترك وتغليب المسارات الدبلوماسية، مؤكداً دعم المجلس التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

(أم)

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