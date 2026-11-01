العثور على قطع فخارية سورية زرقاء في موقع أثري بمدينة روسية

عُثر على قطع من الفخار السوري الأزرق خلال أعمال تنقيب أثرية في موقع بمدينة روسية، في اكتشاف يسلط الضوء على التبادل التجاري والثقافي بين المنطقة وبلاد الشام خلال العصور الوسطى.

العثور على قطع فخارية سورية زرقاء في موقع أثري بمدينة روسية
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   08:56
مركز الأخبار
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نقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب مدير معهد تاريخ وآثار بيزنطة ومنطقة البحر الأسود في جامعة سيفاستوبول الحكومية، سيرغي بوشاروف، قوله إنه عثر على قطع من الفخار السوري الأزرق، وأن القطع المكتشفة تعود إلى إنتاج الدولة المملوكية في مصر وسوريا، وكانت تصل إلى المنطقة عبر الساحل السوري.

وعُثر على القطع خلال أعمال تنقيب أثرية في موقع خيرسونيسوس تاوريكا بمدينة سيفاستوبول، جنوب شبه جزيرة القرم.

وأوضح بوشاروف أن أبرز ما يميز هذه القطع هو لونها الأزرق اللامع، الناتج عن استخدام صبغة الكوبالت، وهي مادة لم تكن معروفة في بيزنطة ومنطقة شمال البحر الأسود خلال تلك الفترة، ما منح الفخار السوري خصوصيته ومكانته بين المنتجات المستوردة.

ويشير الاكتشاف إلى حضور المنتجات الحرفية السورية في شبكات التجارة التي ربطت سواحل بلاد الشام بمناطق البحر الأسود، كما يقدم دليلاً أثرياً على امتداد التبادل التجاري بين المنطقتين خلال الحقبة المملوكية.

(أم)

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