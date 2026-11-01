قوات إسرائيلية تنصب حاجزاً وتفتش المارة بريف القنيطرة

نصبت قوات إسرائيلية حاجزاً بريف القنيطرة وفتشت المارة، بالتزامن مع استمرار الغموض حول مصير معتقلين اثنين لم يُفرج عنهما.

قوات إسرائيلية تنصب حاجزاً وتفتش المارة بريف القنيطرة
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   11:32
مركز الأخبار
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نصبت قوات إسرائيلية حاجزاً عسكرياً على طريق عين البيضة – جباتا الخشب في ريف القنيطرة، وأوقفت عدداً من المارة وأخضعتهم لعمليات تفتيش.

ويأتي ذلك بعد أن أفرجت القوات الإسرائيلية، أمس، عن شخصين من أصل أربعة كانت قد اعتقلتهم عند حاجز بين بلدتي خان أرنبة وأوفانيا بريف القنيطرة، فيما لا يزال مصير الشخصين الآخرين مجهولاً.

(م ش)

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