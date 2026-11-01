مئات المسيّرات فوق أوكرانيا وضربات روسية تطال منشآت النقل وسفينة شحن

أعلنت أوكرانيا التصدي لمئات المسيّرات الروسية، فيما قالت موسكو إنها استهدفت منشآت للسكك الحديدية وسفينة شحن مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية، وميدانياً، تواصلت المعارك على جبهات مختلفة، وسط تبادل الطرفين الإعلان عن صد الهجمات وتحسين المواقع، بالتزامن مع استمرار مساعي التفاوض.

مئات المسيّرات فوق أوكرانيا وضربات روسية تطال منشآت النقل وسفينة شحن
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   10:19
مركز الأخبار
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قالت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل 433 طائرة مسيّرة هجومية، بينها 64 مسيّرة نفاثة من طراز "شاهد"، إلى جانب مسيّرات "غيربيرا" وأخرى خداعية من طراز "باروديا"، انطلاقاً من مناطق روسية وأخرى خاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا.

وقالت، في بيان اليوم، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط أو التشويش على 371 مسيّرة، بينها 47 نفاثة، فيما سُجلت إصابات في 16 موقعاً، وسقوط حطام مسيّرات في 14 موقعاً، مشيرة إلى أن أكثر من 40 مسيّرة كانت لا تزال في الأجواء عند صدور البيان.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت، خلال الليلة الماضية، منشآت تابعة لمحطة كونوتوب للسكك الحديدية في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، وقالت إن الضربة طالت منشآت التحكم بالحركة التي تُستخدم، بحسبها، في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية من المناطق الغربية للبلاد.

وأضافت الوزارة أن مسيّراتها استهدفت سفينة شحن على بعد 69 كيلومتراً جنوب غرب أوديسا، زاعمة أنها كانت تنقل حمولات مخصصة للقوات الأوكرانية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن اسم السفينة أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

تصاعد الاشتباكات على الأرض

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 173 اشتباكاً خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، تركز العدد الأكبر منها في محوري كونستانتينيفكا وبوكروفسك، حيث تحدثت عن التصدي لهجمات روسية متكررة، إلى جانب اشتباكات في محاور ليمان وسلوفيانسك وخاركيف وزابوريجيا.

وقالت الهيئة إن القوات الروسية نفذت 20 هجوماً على محور كونستانتينيفكا، و14 هجوماً على محور بوكروفسك، فيما سُجلت تسع محاولات تقدم على كل من محوري ليمان وهوليايبولي، وتسع هجمات أخرى في جنوب سلوبوجانسك بمقاطعة خاركيف.

كما أعلنت التصدي لهجمات روسية في محوري أوريخيف وسلوفيانسك، مشيرة إلى عدم تسجيل هجمات برية على محاور كوبيانسك وكراماتورسك وألكسندريفكا ونهر دنيبرو خلال الفترة التي شملها تقريرها.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق ما وصفته بتحسين مواقع قواتها على عدة قطاعات من الجبهة، والتقدم في مناطق من مقاطعات خاركيف وسومي ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

وقالت إن قواتها استهدفت تجمعات ومواقع للقوات الأوكرانية على المحاور الشمالية والغربية والجنوبية والوسطى والشرقية، دون أن تقدم حصيلة مستقلة يمكن من خلالها التحقق من حجم التغيرات الميدانية التي أعلنتها.

مفاوضات محتملة وسط خلافات مستمرة

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نُشرت مساء السبت، إن محادثات ثلاثية على المستوى الفني بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة قد تُعقد في أبو ظبي خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 تشرين الثاني، مشيراً إلى أن الموعد والمكان لم يُحسما نهائياً، وأن كييف مستعدة للمشاركة في اللقاء برعاية أميركية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن موقف موسكو من الحرب لم يتغير، وذكر أن تصريحات زيلينسكي بشأن مواصلة استهداف المواقع الروسية لا تساعد على تهيئة الأجواء للمفاوضات.

وكان الكرملين قد أشار، في وقت سابق، إلى احتمال تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات، عازياً ذلك إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وظروف ساحة المعركة، فيما لم تعلن موسكو موعداً رسمياً لاستئناف اللقاءات.

وفي تطور إنساني منفصل، شهدت منطقة أوليشكي في مقاطعة خيرسون عملية إجلاء لمدنيين من مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، بموجب هدنة محلية مؤقتة أُبرمت بوساطة أميركية، وسط اتفاق بين الجانبين على مواصلة العمل في عمليات إنسانية مماثلة.

(أم)

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