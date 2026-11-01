227 حالة تسمم غذائي في دير الزور

بلغ عدد المصابين بالتسمم الغذائي في دير الزور 227 حالة، وفق ما نقلته مديرية الصحة دير الزور.

227 حالة تسمم غذائي في دير الزور
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الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   11:50
مركز الأخبار
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سجّلت مدينة دير الزور 227 حالة إصابة بالتسمم الغذائي، وفق ما ذكرته مديرية الصحة، وسط استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأفاد مدير صحة دير الزور نصر الخلف بأن الحالات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وجرى توزيع المصابين على مستشفيي دير الزور الوطني و"الشهيد أحمد طه الهويدي"، فيما تواصل الفرق الطبية تقديم الإسعافات والعلاج اللازم، بحسب ما نقلته وكالة "سانا".

وشهدت المدينة يوم أمس تسجيل حالات تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبات طعام من مطعمين في المدينة، حيث بلغت الحصيلة الأولية نحو 160 حالة، قبل أن ترتفع إلى 227 حالة وفق آخر إحصائية.

(م ح)

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