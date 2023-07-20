صرف قيمة أكثر من 11 ألف فاتورة لمحصول القمح حتى الآن

منذ 23 أيار المنصرم، تستمر مراكز استلام محصول القمح التي حددتها هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية باستلامه من المزارعين بسعر 43 سنت من الدولار للكيلو غرام الواحد.

ومنذ بدء عمليات التوريد، وفي آخر إعلان عن كمية الاستلام التي أعلنت عنها هيئة الزراعة والري فإن المراكز في عموم شمال وشرق سوريا استلمت حتى تاريخ 11 تموز الجاري، مليون و9 آلاف طن من القمح، بينما يتم صرف الفواتير عبر 8 مراكز تتبع لمكتب النقد والمدفوعات المركزي في شمال وشرق سوريا.

ووفق مدير العمليات المصرفية في مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ماجد العلي، فإن عملية تسليم قيمة فواتير القمح للمزارعين تستمر منذ 20 حزيران، بشكل يومي، وليس هناك أي انقطاع أو تأخير في صرف الفواتير.

صرف أكثر من 11 ألف فاتورة حتى الآن

العلي كشف أنهم ومن خلال الـ8 مراكز التي افتتحت في شمال وشرق سوريا، سلموا حتى الان قيمة 11 ألف و174 فاتورة.

وبين العلي "أن البطئ في بعض الأحيان يأتي لتلافي ظهور المشاكل في الصرف؛ لأن كمية القمح المستلمة كبيرة وتحتاج لتدقيق الأوراق والثبوتيات بشكل دقيق ومفصل".

وحسب مدير العمليات المصرفية فإنه ليست هناك أي مدة محددة للانتهاء من صرف الفواتير، وسط استمرار عملية توريد القمح.

وينشر مكتب النقد والمدفوعات جداول خاصة لتسليم الفواتير تتضمن اسم المركز المورد له القمح وتاريخ التوريد والمكتب الخاص لصرف الفاتورة على الصفحات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية على مواقع التواصل الافتراضي، ليتمكن المزارعون من الاطلاع عليها.

(سـ)

ANHA