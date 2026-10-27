اعتداء جنسي على شابتين إحداهما قاصر في شمال دارفور

تعرضت شابتان إحداهما قاصر لاعتداء جنسي من قبل مسلحين في أحد مخيمات النزوح في شمال دارفور، بينما نُقلت الشابتان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

اعتداء جنسي على شابتين إحداهما قاصر في شمال دارفور
المرأة
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   11:26
مركز الأخبار
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تعرضت شابتان من أسرة واحدة (20 عاماً و14 عاماً) للاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل ثلاثة مسلحين ملثمين في غابة "تارني" الواقعة جنوب محلية طويلة بولاية شمال دارفور، بحسب وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن المسلحين اعترضوا طريق الشابتين أثناء خروجهما لجمع الحطب من أحد مخيمات النزوح في المنطقة، واعتدوا عليهما بالضرب قبل ارتكاب الجريمة.

ونُقلت الشابتان إلى مستشفى طويلة؛ حيث أكد مصدر طبي خضوعهما للفحوصات وتلقيهما الرعاية الأولية وثبوت واقعة الاعتداء الجنسي في التقرير الطبي، في حين قدمت شبكات حماية محلية الدعم النفسي الأولي للناجيتين وأسرتهما.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد مقلق بجرائم العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في إقليم دارفور منذ اندلاع الصراع في السودان في نيسان 2023.

وتتكرر هذه الانتهاكات ضد النازحات أثناء السعي لكسب العيش، وسط ظروف أمنية هشة، وأزمة صحية مركبة تشهدها مستشفيات شمال دارفور جراء نقص الأدوية والرعاية المتخصصة. بدورها، طالبت منظمات حقوقية بتأمين بدائل آمنة للوقود، وتوفير مسارات إحالة سرية لحماية كرامة وسلامة الناجيات.

(ي م)

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