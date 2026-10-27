أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات

تتواصل أعمال الصيانة في محطة مياه علوك بمدينة سري كانيه، وتشمل إصلاح الأعطال والتسربات في خط الجر الرئيسي واستبدال عدد من الصمامات في محطة الحمة، بهدف تحسين كفاءة ضخ المياه والحد من هدرها، بالتزامن مع توقف مؤقت للضخ لمدة خمسة أيام.

أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
أعمال صيانة في محطة مياه علوك لتحسين كفاءة الضخ والحد من التسربات
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   07:15
الحسكة
بوطان حسين- هنار إبراهيم
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رافقت وكالتنا فريق صيانة محطة علوك والصليب الأحمر ومنظمة اليونيسف إلى المحطة في مدينة سري كانيه، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، للاطلاع على أعمال الصيانة التي تنفذها شركة المياه والصرف الصحي في الحسكة، وسط توقف مؤقت للضخ لمدة خمسة أيام، على أن يُستأنف تدريجياً عقب انتهاء الأعمال.

وأوقفت الشركة ضخ المياه من المحطة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 من الشهر الجاري، لإجراء أعمال صيانة على خط الجر واستبدال صمامات في محطة الحمة، بهدف تحسين كفاءة الضخ والحد من تسرب المياه.

وأوضح مدير محطة مياه علوك، عمر سالم لوكالتنا، أن أعمال الصيانة الحالية تجمع عدة إصلاحات تستلزم إيقاف ضخ المياه إلى مدينة الحسكة، وأشار إلى حصرها ضمن خمسة أيام لتجنب قطع المياه عن الأهالي على فترات متكررة.

وبيّن أن تسربات وأعطالاً في الأنابيب وخط الجر الرئيسي أثّرت على كميات المياه التي يتم ضخها والتجهيزات، وأوضح أن أعمال الإصلاح تشمل نقاطاً في مجمعات الآبار والخط الرئيسي، إضافة إلى جزء من محطة الحمة.

وأضاف أن الهدف من الصيانة هو تحسين عملية الضخ ومنع التسرب، لافتاً إلى وجود مشاريع لزيادة عدد المضخات الغاطسة، ما تزال تجهيزاتها في مرحلة التوريد.

من جانبه، قال رئيس دائرة المحطات في الحسكة، عبد اللطيف محمد، إن إيقاف الضخ في محطات علوك والحمة والعزيزية جاء بسبب انتهاء العمر التشغيلي لثلاثة صمامات في محطة الحمة، بقياسات 900 و600 و500 مليمتر.

وأوضح أن الفرق الفنية انتهت من استبدال الصمام من قياس 900، وبدأت العمل على استبدال الصمامين الآخرين، وأكد إنجاز 50 في المئة من أعمال الصيانة، على أن يُستأنف ضخ المياه اعتباراً من يوم الخميس، وفق البرنامج المعتمد.

وكانت شركة مياه الحسكة قد أعلنت صلاحية مياه محطة علوك للشرب، بعد استكمال الفحوصات المخبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.

(ف)

ANHA


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