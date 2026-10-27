تأجيل عودة أكثر من 800 عائلة من مهجري سري كانيه إلى موعد آخر

أفاد مراسلنا نقلاً عن مصادر مطلعة، بتأجيل عودة أكثر من 800 عائلة من مهجري سري كانيه إلى مناطقهم اليوم، إلى موعد آخر لم يحدد تاريخه.

تأجيل عودة أكثر من 800 عائلة من مهجري سري كانيه إلى موعد آخر
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   13:02
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أفاد مراسلنا نقلاً عن مصادر مطلعة، بتأجيل عودة القافلة السابعة لمهجري سري كانيه، إلى مناطقهم، وذلك إلى موعد غير مسمى.

وكان من المقرر تسيير القافلة، اليوم الثلاثاء، لتضم أكثر من 800 عائلة مهجرة، ضمن الجهود الرامية لإعادة العائلات المهجرة إلى ديارها.

ولا تزال أسباب تأجيل عودة القافلة مجهولة، وسط غياب للمعلومات حول الترتيبات الجديدة أو موعد استئناف تسيير الرحلات.

(ي م)

ANHA

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