PYD يدين الاعتداءات على العائدين إلى كري سبي ويطالب بحمايتهم

أدان حزب الاتحاد الديمقراطي الاعتداءات على العائلات الكردية العائدة إلى كري سبي، ودعا مستشار الرئاسة مظلوم عبدي ومحافظ الرقة والحكومة الانتقالية إلى التدخل لحمايتها ومحاسبة المسؤولين، وطالب بتشكيل لجنة خاصة لضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين.

PYD يدين الاعتداءات على العائدين إلى كري سبي ويطالب بحمايتهم
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   18:02
مركز الأخبار
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أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) اليوم بياناً، أدان فيه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها العائلات الكردية العائدة إلى كري سبي، بعد سنوات من التهجير القسري وما رافقها من آلام ومعاناة، وهي عائلات عادت إلى ديارها بحثاً عن الأمان والاستقرار والعيش بكرامة.

وأشار إلى أن استمرار هذه الانتهاكات، التي يتعرض لها المدنيون مرة أخرى، يُعدّ مخالفاً لبنود أساسية من اتفاقية ٢٩ كانون الثاني المتعلقة بالعودة الآمنة والكريمة للاجئين، ويهدد أمن العائدين وحقوقهم، ويقوّض جهود العودة الآمنة، ويستدعي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لوضع حد لهذه الاعتداءات وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد أن كري سبي ليست أرضاً بلا أصحاب، وأن أهلها الأصليين لا يجوز أن يتحولوا إلى ضحايا لانتهاكات تُفرض عليهم، أو أن يُحرموا من حقوقهم المشروعة في أرضهم وممتلكاتهم وهويتهم.

ودعا الحزب مستشار الرئاسة مظلوم عبدي، ومحافظ الرقة، وكل المسؤولين في الحكومة الانتقالية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، والتحرك والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حماية العائلات الكردية وضمان أمنها وحقوقها.

كما دعا إلى تشكيل لجنة خاصة تُعنى بعودة لاجئي كري سبي، وتعمل على ضمان عودة آمنة وكريمة، وحماية العائدين، ومعالجة آثار التهجير والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات التهجير.

وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تضامنه الكامل مع أهالي كري سبي، وأكد تمسكه بحقوقهم وحقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم. كما أكد أن "كرامة شعبنا وأمنه وحقه في العودة إلى أرضه حقوق لا تقبل المساومة".

وطالب بإنهاء الانتهاكات، وتوفير الظروف التي تضمن عودة جميع المهجّرين بأمان وكرامة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

(ل م)

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