القوات الإسرائيلية تعتقل شاباً خلال توغل في ريف القنيطرة

توغلت القوات الإسرائيلية في قرية الحرية بريف القنيطرة، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، تخللها اعتقال شاب من القرية.

القوات الإسرائيلية تعتقل شاباً خلال توغل في ريف القنيطرة
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   15:14
مركز الأخبار
+

أفادت مصادر محلية من ريف القنيطرة بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شاباً، اليوم، خلال توغلها في قرية الحرية الواقعة في الريف الشمالي، وذلك بالتزامن مع عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل في القرية.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية الشاب المعتقل أو أسباب الاعتقال.

(م ع)

العلامات:

المقال السابق

60 شخصاً يفقدون حياتهم في هجومين بإثيوبيا

المادة التالية

PYD يدين الاعتداء على مهجّري كري سبي ويحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة

أخبار ذات صلة

إلهام أحمد وشهناز إبراهيم أحمد تبحثان مستجدات الاندماج وواقع المرأة

إلهام أحمد وشهناز إبراهيم أحمد تبحثان مستجدات الاندماج ...

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 16:57

"المقاومة السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البعثي" عنوان ندوة في قامشلو

"المقاومة السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البعثي" عنو...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 22:16

الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا

الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع في جن...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 22:53

TEV-DEM تطالب بمحاسبة المتورطين في الاعتداءات على العائدين إلى كري سبي

TEV-DEM تطالب بمحاسبة المتورطين في الاعتداءات على العائ...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 10:53

مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية

مقتل عنصر في وزارة الدفاع في الغوطة الشرقية

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 23:04

فقدان ثلاثة أطفال حياتهم وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في ريف الشدادي

فقدان ثلاثة أطفال حياتهم وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 12:46