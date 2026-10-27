60 شخصاً يفقدون حياتهم في هجومين بإثيوبيا

أسفر هجومان منفصلان في إقليم أوروميا الإثيوبي عن فقدان 60 شخصاً حياتهم، وإحراق أكثر من 20 منزلاً، وسط تبادل الاتهامات بين السلطات المحلية ومصدر مرتبط بتحالف متمرد بشأن المسؤولية عن الهجومين.

60 شخصاً يفقدون حياتهم في هجومين بإثيوبيا
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   14:31
مركز الأخبار
+

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، اليوم، أن 60 شخصاً على الأقل فقدوا حياتهم في هجومين منفصلين استهدفا إقليم أوروميا خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن جميع الضحايا من المسيحيين.

وذكر المجمع المقدس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، في بيان أن 14 شخصاً فقدوا حياتهم في مقاطعة ميرتي يوم 20 تشرين الأول الجاري، فيما فقد 46 آخرون حياتهم في مقاطعة شيركا يوم 24 من الشهر نفسه.

وأضاف البيان، أن الهجومين تسببا في إحراق أكثر من 20 منزلاً، فيما نُقل أكثر من 20 شخصاً إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات خطيرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الهجومين أو الجهة المنفذة.

وتبادلت حكومة إقليم أوروميا ومصدر مرتبط بتحالف متمرد يقاتل القوات الحكومية في إقليم تيغراي شمال البلاد الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجومين.

واتهمت حكومة الإقليم التحالف بشن الهجومين بهدف إشعال صراع ديني، من دون تقديم أدلة تدعم اتهامها.

في المقابل، حمّل مصدر مرتبط بالتحالف حكومة إقليم أوروميا مسؤولية الهجومين، مستنداً إلى محادثات أجراها مع اثنين من السكان المحليين.

(م ع)

العلامات:

المقال السابق

السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

المادة التالية

القوات الإسرائيلية تعتقل شاباً خلال توغل في ريف القنيطرة

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات في الضفة الغربية والجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات في الضفة الغربية والجولان

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 11:59

مسؤول استخباراتي أميركي يحذر من تقدم مخططات إيرانية لاستهداف أميركيين

مسؤول استخباراتي أميركي يحذر من تقدم مخططات إيرانية لاس...

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 08:55

وكالة الطاقة الذرية تطالب بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية

وكالة الطاقة الذرية تطالب بإتاحة الوصول إلى المنشآت الن...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 19:05

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 17:12

عراقجي: وقف إطلاق النار يتطلب إنهاء القتال على جميع الجبهات

عراقجي: وقف إطلاق النار يتطلب إنهاء القتال على جميع الج...

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 11:10

اجتماع رباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية في طهران

اجتماع رباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية في طهران

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 18:25