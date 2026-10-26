احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة

احتج المهجرون ضمن مخيم واشو كاني على تأخير قوافل العودة، وطالبوا بتسريع عودتهم وشمول جميع القرى المتضررة قبيل حلول الشتاء لإعادة ترميم منازلهم المدمرة.

احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة
احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة
احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة
احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة
احتجاجات في مخيم واشو كاني للمطالبة بشمول جميع القرى بقوافل العودة
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   14:44
مركز الأخبار
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خرج مهجرو ريف سري كانيه وريف تل تمر القاطنون في مخيم واشو كاني، اليوم، في وقفة احتجاجية، أقدموا خلالها على قطع طريق تل تمر – الحسكة، رفضاً لتأخير قوافل العودة، وللمطالبة بتسريع وتيرة عودتهم إلى قراهم ومنازلهم، وشمول جميع المناطق بقوافل العودة.

وعبّر المحتجون عن رفضهم للواقع الإنساني الذي يعيشونه ضمن المخيم، من خلال فقدان مقومات الحياة وتوقف الدعم الإنساني للمهجرين.

وقال المهجر موسى محمود، من قرية المناجير والقاطن في مخيم واشو كاني شمال الحسكة، إن أوضاعهم داخل المخيم مأساوية، في ظل فقدان مقومات الحياة وتراجع المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الإنسانية.

ولفت قائلاً: "مع حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار، تتفاقم معاناتنا ومأساتنا في ظل عيشنا تحت الخيام المهترئة".

وطالب بالعودة الآمنة إلى منازلهم المدمرة، في ظل المعاناة التي يعيشونها داخل المخيم، إلى جانب تسريع وتيرة العودة وشمول جميع القرى بقوافل العودة.

بدوره، قال المهجر جابر عبد الرحمن، من قرية أم الكيف غرب تل تمر: "خرجنا للاحتجاج والمطالبة بالعودة السريعة إلى منازلنا، فالمهجّرون يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل انتشار السرقات داخل المخيم، إلى جانب انتشار الفوضى وفقدان مقومات الحياة".

وأكد: "هناك قرى لم يعد سكانها إليها، ولم تشملها قوافل العودة، لذلك نطالب بالعودة السريعة إلى مناطقنا وقرانا ومنازلنا".

من جانبه، قال المهجر محمد عبد الرحمن، من قرية الكنيهر بريف تل تمر: "احتجاجنا هو للمطالبة بالعودة الآمنة إلى قرانا ومنازلنا، فالقوافل التي تنطلق تتجه نحو مناطق معينة".

وأكد قائلاً: "مطالبنا واضحة، وهي العودة لبناء منازلنا المدمرة قبل حلول فصل الشتاء".

(د ا/ل م)

ANHA


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