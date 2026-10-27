إدانة نسائية للاعتداءات على الكرد ورموزهم وتحذيرات من ضرب السلم الأهلي

أعربت نساء مدينة الحسكة عن إدانتهن الشديدة لأعمال التخريب والاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مهجري كري سبي، ووصف هذه الأفعال بأنها محاولة ممنهجة ومستهدفة لضرب السلم الأهلي، وبث الفتن بين مكونات المنطقة.

إدانة نسائية للاعتداءات على الكرد ورموزهم وتحذيرات من ضرب السلم الأهلي
المرأة
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   11:17
الحسكة
جيهان محمد
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أدانت النساء في مدينة الحسكة، بشدة أعمال التخريب والاعتداءات التي طالت صور الشهيدات والرموز الكردية في المنطقة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي طالت العوائل العائدين إلى منازلهم في كري سبي، واصفات هذه الأفعال بأنها محاولة ممنهجة لضرب السلم الأهلي، وكسر إرادة المرأة، وخلق الفتنة بين مكونات المجتمع. 

محاولة لاستفزاز المرأة وقمعها 

وفي هذا السياق، أكدت المواطنة جمانة أحمد أن هذا التخريب يمثل عرقلة متعمدة للسلم الأهلي وعملية الاندماج المجتمعي في المنطقة. وأشارت إلى أن استهداف صور الشهيدات والاعتداء على المهجرين من أهالي كري سبي، هو محاولة واضحة لاستفزاز النساء وقمعهن على الصعد كافة، بهدف إعادتهن إلى المربع الأول والوضعية التي سبقت الثورة، ودعت جمانة إلى ضرورة تحكيم العقول الحكيمة لنحر الفتنة في مهدها ومنع انتشارها بين شعوب المنطقة. 

استهداف ينبع من الخوف 

من جانبها، شددت المواطنة هدية محمد على الرفض القاطع للمساس بصور الشهيدات نظراً لما يحملنه من قدسية ومكانة رفيعة في المجتمع. وذكرت أن هذه الاعتداءات تنبع في الأصل من الخوف من قوة المرأة الكردية التي أثبتت جدارتها في الميادين والمعارك، مؤكدة أن محاولات كسر إرادتها ستتحول إلى مصدر قوة إضافي يدفعها للأمام. 

أفعال مجردة من الإنسانية 

بدورها، استنكرت المواطنة سلطانة سعيد باسم نساء مدينة الحسكة المساس بالرموز الكردية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال مجردة من القيم الإنسانية. وأضافت أن حالة الأمان والاستقرار التي تعيشها المنطقة اليوم هي بفضل تضحيات الشهداء، مؤكدة أن استهداف المرأة يأتي لخوف الجهات المخربة من دورها الفاعل في تحقيق العدالة، المساواة، والإنسانية.

(ي م)

ANHA


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