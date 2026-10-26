الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا

أعلن الجيش الأردني تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا، رداً على مقتل أردنيين بحادثة في كنيسة حمود بالكرك.

الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا
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الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   22:53
مركز الأخبار
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أعلنت الأردن، اليوم، تنفيذ عملية جوية استهدفت مواقع قالت إنها تابعة "لتنظيمات إرهابية" في جنوب سوريا.

وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن العملية تأتي رداً على مقتل أردنيين في حادثة وقعت خلال جنازة في كنيسة حمود بمحافظة الكرك، الجمعة الماضي، مشيرة إلى "ارتباط منفذي الحادثة بالتنظيمات المستهدفة".

وأضاف البيان أن "مقاتلات من سلاح الجو الملكي الأردني دمّرت عدداً من المواقع، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة عناصر من تلك التنظيمات، فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها".

(ع م)

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