مؤتمر ستار: الاعتداء على العوائل الكردية في كري سبي يكشف عجز الضمانات الأمنية

أدان مؤتمر ستار الاعتداءات التي استهدفت العوائل الكردية العائدة إلى مدينة كري سبي، وأوضح أن هذه الانتهاكات تكشف عجز الجهات الأمنية والحكومية عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مؤكداً أن هذا الإخفاق يضع تلك الجهات تحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة عن هذه التجاوزات الجسيمة.

مؤتمر ستار: الاعتداء على العوائل الكردية في كري سبي يكشف عجز الضمانات الأمنية
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الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   15:19
​مركز الأخبار
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أعرب مؤتمر ستار، عن بالغ قلقه واستنكاره للتطورات الخطيرة والاعتداءات الإجرامية التي استهدفت المدنيين الكرد العائدين إلى منازلهم في منطقة كري سبي/ تل أبيض أمس الاثنين، محذراً من مساعٍ لتكريس التهجير القسري والتغيير الديموغرافي. 

وأشار مؤتمر ستار في بيان نشره على موقعه الرسمي، إلى أن هذه الاعتداءات التي نفذتها مجموعات مسلحة أسفرت عن إحراق عشرات السيارات وسرقة الممتلكات، إلى جانب حصار أكثر من مئة عائلة، من بينها نساء وأطفال، داخل مبنى مديرية المنطقة وسط ظروف إنسانية بالغة الخطورة. 

وأكد البيان أن عجز الجهات الأمنية والحكومية عن توفير الحماية للمدنيين الذين عادوا بناءً على تنسيق وضمانات مسبقة، يضعها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن هذه الانتهاكات الجسيمة. 

وبناءً على ذلك، أعلن مؤتمر ستار للرأي العام جملة من المطالب، تمثلت بإدانة حازمة واستنكار الاعتداءات الهمجية وحصار العائلات البريئة والنساء والأطفال في كري سبي، محملاً الحكومة الانتقالية وقواتها الأمنية المسؤولية الكاملة نتيجة تقاعسها عن حماية العائدين والوفاء بالتزاماتها.

وطالب الجهات الدولية والمحلية بالتدخل الفوري لفك الحصار عن العائلات وتأمين سلامتها الجسدية والنفسية، داعياً إلى فتح تحقيق دولي ومحلي شفاف ومستقل في ملابسات الاعتداءات، ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، كما طالب باتخاذ إجراءات فعالة تمنع تكرار هذه الانتهاكات المنهجية، وتهيئ الظروف لعودة آمنة وكريمة لجميع المهجرين.

(ي م) 

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