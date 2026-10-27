انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار رعدية متوقعة في مناطق سورية

تشهد سوريا أجواء غائمة جزئياً مع فرص لهطول زخات رعدية من المطر بالتزامن مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار رعدية متوقعة في مناطق سورية
المجتمع والحياة
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   08:56
مركز الأخبار
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وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، مع توقع تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ما يجعل الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر، خاصة في المناطق الساحلية والوسطى والبادية.

فيما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويستمر الطقس سديمياً في بعض المناطق الداخلية.

وتميل الأجواء ليلة الأربعاء إلى البرودة بشكل عام، وتكون باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

بينما تكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً في المنطقة الجنوبية الشرقية والجزيرة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، قبل أن تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

وبحسب النشرة الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية على النحو الآتي:

دمشق 27/15، ريف دمشق 22/12، القنيطرة 24/13، درعا 27/17، السويداء 25/18، حمص 25/14، حماة 26/15، اللاذقية 28/21، طرطوس 25/18، حلب 26/19، إدلب 24/17، دير الزور 31/19، الرقة 28/19، الحسكة 29/20.

(م ع)

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