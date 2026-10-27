السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالسجن المؤبد بحق ستة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش، فيما حكمت على سابع بالسجن 15 عاماً.

السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   14:04
مركز الأخبار
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أصدرت محكمة عراقية اليوم، أحكاماً ​بالسجن المؤبد بحق ستة فرنسيين وبالسجن 15 سنة ‌بحق آخر، بعد إدانتهم بالانتماء إلى داعش.

وكان هؤلاء المدانون بين 47 فرنسياً مشتبهاً بانتمائهم لداعش تم نقلهم العام الماضي ​من مرافق احتجاز في شمال شرق سوريا إلى ​العراق، في إطار ترتيب أوسع نطاقاً لنقل المعتقلين نسقته القوات الأميركية والسلطات العراقية.

وقال رئيس المحكمة إن الأحكام ​صدرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وذلك للإدانة بتهمة الانضمام ​إلى داعش ونشر الذعر. وأضاف أن المحكمة آثرت السجن المؤبد وليس عقوبة الإعدام لأن المتهمين شبان.

وذكرت وكالة رويترز ​أن المحكمة أصدرت حكماً على مواطن فرنسي سابع عمره ​23 عاماً بالسجن 15 سنة.

وكان العراق قد بدأ محاكمة هؤلاء الفرنسيين الشهر الماضي.

(م ش)

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