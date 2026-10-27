3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة

أُصيب 3 أشخاص في انفجار في حارة الجورة بمدينة سلمية بريف حماة الشرقي، وسط ترجيحات أولية بأن السبب أسطوانة غاز مخزنة قرب مواد قابلة للاشتعال.

3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة
3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة
3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   19:17
مركز الأخبار
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سُمع دوي انفجار، اليوم، في الجهة الغربية من مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، وتحديداً في حارة الجورة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

ورجّحت المعلومات الأولية أن يكون الانفجار ناجماً عن أسطوانة غاز داخل مكان تُخزّن فيه مواد قابلة للاشتعال.

وأضاف مصدر محلي أن المصابين الثلاثة جرى إسعافهم، فيما لم تتوافر معلومات إضافية عن حالتهم الصحية أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.

(ع م)

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