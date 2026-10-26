أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي

أدان أهالي الجزيرة الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي، وطالبوا بضمان حقهم في العودة الآمنة إلى منازلهم وممتلكاتهم ومحاسبة المعتدين.

أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
أهالي الجزيرة يدينون الاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى كري سبي
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   21:29
مركز الأخبار
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شهدت مدن الدرباسية والحسكة وقامشلو وتل تمر، مساء اليوم، وقفات احتجاجية تخللتها قراءة بيانات تنديداً بالاعتداءات التي طالت عائلات كردية مهجّرة أثناء عودتها إلى كري سبي، ومطالبةً بحماية العائدين وضمان حق العودة إلى منازلهم بأمان وكرامة.

وأكد المحتجون أن الاعتداء على المهجّرين الكرد العائدين إلى كري سبي يشكّل انتهاكاً لحقهم المشروع في العودة إلى منازلهم ومناطقهم، مشددين على أن العودة إلى المنازل والأراضي حق أصيل لا يجوز المساس به أو حرمان أصحابه منه.

وطالبوا الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووضع حدّ للاعتداءات ومحاسبة المعتدين، إلى جانب حماية المواطنين العائدين وتأمين عودتهم الآمنة، وإنهاء جميع أشكال الاستيلاء على ممتلكاتهم.

كما دعوا إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، ومساندة المهجّرين في استعادة حقوقهم، والعمل على ترسيخ العدالة وصون كرامة المواطنين، بعيداً عن سياسات التمييز والإقصاء والتغيير الديمغرافي.

وتعرّضت مجموعة من مهجّري كري سبي اليوم، لاعتداءات لدى وصولهم إلى المدينة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها، وحوصروا في مبنى مديرية المنطقة. وعلى إثر ذلك، أجلت قوى الأمن الداخلي في منطقة كوباني العائلات المحاصرة، التي تضم نساءً وأطفالاً، حفاظاً على سلامتها.

(ف)

ANHA

قامشلو

الدرباسية

تل تمر

الحسكة


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