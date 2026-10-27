إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد، فيما عثرت القوات الأمنية على حطامهما وبدأت تحقيقات لتحديد مصدرهما ووجهتهما.

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   17:12
مركز الأخبار
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، إسقاط طائرة مسيّرة قرب المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، ما تسبب في سماع دوي انفجار في أجزاء من العاصمة، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين عراقيين أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأميركية فُعّلت بعد رصد طائرتين مسيّرتين تقتربان من محيط المنطقة الخضراء، مشيرين إلى إسقاطهما.

وأضاف المصدران أنه عُثر على حطام الطائرتين في موقعين مختلفين، فيما تواصل القوات الأمنية تحقيقاتها لتحديد مصدرهما والجهة التي تقف وراء إطلاقهما.

وتضم المنطقة الخضراء مقار حكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، بينها السفارة الأميركية، التي تعرضت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

(ع م)

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