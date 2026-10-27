أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة

ندد أهالي مدينة تل تمر بالاعتداء على مهجّري كري سبي وطالبوا بضمان حمايتهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى منازلهم وقراهم، ومحاسبة المعتدين.

أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   18:15
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خرج أهالي مدينة تل تمر اليوم، في مسيرة جماهيرية تنديداً بالاعتداء على مهجّري كري سبي، وما رافقه من إحراق وتكسير عدد من السيارات، مطالبين الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها في حماية المهجّرين وممتلكاتهم، وضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم وقراهم.

وانطلقت المسيرة من الطريق الدولي M4، وصولاً إلى دوار قنديل عند المدخل الجنوبي للمدينة، حيث تحولت إلى تجمع جماهيري أُلقيت خلاله كلمة من قبل المعلمة هبون داوود أدانت فيها الاعتداءات التي تستهدف المدنيين وممتلكات المهجّرين، وأكدت أنها انتهاك للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة توفير الحماية لهم، ومحاسبة المعتدين، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الاعتداءات.

ودعت إلى الحفاظ على السلم الأهلي، ورفض خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز التضامن بين شعوب المنطقة، مؤكدة أن حماية المهجرين وصون كرامتهم وممتلكاتهم مسؤولية إنسانية وأخلاقية.

من جانبه، أدان الإداري في حزب اليسار الكردي، إسماعيل فرحان، الاعتداء على مهجّري كري سبي، متسائلاً عن دور الحكومة الانتقالية في حمايتهم، في ظل معاناتهم المستمرة بعد سنوات من التهجير.

وأكد أن المهجّرين يتطلعون إلى العودة إلى منازلهم وقراهم وأراضيهم، إلا أن الاعتداءات التي تستهدفهم تهدد سلامتهم وتعرقل عودتهم، مطالباً الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية تضمن عودتهم الآمنة والطوعية إلى ديارهم، وصون حقوقهم وممتلكاتهم.

وشدد على ضرورة بناء سوريا موحدة وديمقراطية، تقوم على التعايش المشترك وتضمن حقوق جميع شعوبها ومكوناتها، ومعالجة القضايا القائمة عبر الحوار والحلول السياسية، بعيداً عن العنف وإثارة الفتن والانقسامات.

واختُتم التجمع بتأكيد المشاركين التضامن مع مهجّري كري سبي، والمطالبة بضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم، ويسهم في تعزيز السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة.

(ع ه/ف)

ANHA


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