وصول أكثر من 100 عائلة كردية إلى كوباني بعد إجلائها من كري سبي

وصلت أكثر من 100 عائلة كردية مهجرة، تضم نساءً وأطفالاً، إلى مدينة كوباني، بعدما أجلتها قوى الأمن الداخلي من مبنى مديرية منطقة كري سبي، حيث كانت محاصرة عقب تعرض أفرادها لاعتداءات أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وصول أكثر من 100 عائلة كردية إلى كوباني بعد إجلائها من كري سبي
وصول أكثر من 100 عائلة كردية إلى كوباني بعد إجلائها من كري سبي
وصول أكثر من 100 عائلة كردية إلى كوباني بعد إجلائها من كري سبي
وصول أكثر من 100 عائلة كردية إلى كوباني بعد إجلائها من كري سبي
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   21:01
مركز الأخبار
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وصلت أكثر من 100 عائلة كردية مهجرة، تضم نساءً وأطفالاً، إلى مدينة كوباني، بعدما أجلتها قوى الأمن الداخلي من مبنى مديرية منطقة كري سبي، حيث كانت محاصرة عقب تعرض أفرادها لاعتداءات أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي في منطقة كوباني من إجلاء العائلات وتأمين نقلها إلى المدينة، حفاظاً على سلامتها وحمايتها من أي اعتداءات أخرى.

وجاءت عملية الإجلاء بعد تعرض أفراد هذه العائلات لاعتداءات أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، ومحاصرتهم في مبنى مديرية منطقة كري سبي.

(ف)

ANHA


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