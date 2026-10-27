الخارجية السورية تدين قصفاً أردنياً وتعلن لجنة ميدانية وأمنية مشتركة

أدانت الخارجية السورية القصف الأردني الذي استهدف مواقع في درعا، وأعلنت العمل على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لضبط الحدود.

الخارجية السورية تدين قصفاً أردنياً وتعلن لجنة ميدانية وأمنية مشتركة
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الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   12:59
مركز الأخبار
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بياناً أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها لعمليات قصف أردنية استهدفت مواقع في محافظة درعا، ورأت أن ذلك يشكل انتهاكاً للسيادة السورية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما ورد في البيان.

كما جددت الوزارة إدانتها للهجوم الذي استهدف كنيسة مار جرجيوس في الأردن قبل أيام، مؤكدة تضامنها مع الضحايا ورفضها لأي أعمال تستهدف المدنيين أو دور العبادة.

وأشار البيان إلى أن دمشق تعمل بالتنسيق مع عمّان على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة لمعالجة الخروقات الحدودية وتعزيز التنسيق بين البلدين ومنع تكرار الحوادث.

من جانبه، أكد الأردن متانة العلاقات مع سوريا، ودافع عن الغارات التي نُفذت مؤخراً، قائلاً إنها استهدفت مواقع تابعة لداعش.

(م ش)

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