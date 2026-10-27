لجنة مهجّري كري سبي تؤكد إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة للمهجرين مخطط وكالة أنباء هاوار 28-10-2026 الجيش الأميركي يعلن مقتل 5 أشخاص في استهداف قارب شرق المحيط الهادئ مقتل شخص متأثراً بجراحه جراء استهداف سيارة في ريف دمشق توضيح أردني جديد بشأن غارة جنوب سوريا إصابة شخص بجروح خطيرة إثر محاولة سطو مسلح في ريف حماة 3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة وكالة الطاقة الذرية تطالب بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية فتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن أهالي تل تمر ينددون بالاعتداء على مهجّري كري سبي ويطالبون بضمان عودتهم الآمنة إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب المنطقة الخضراء في بغداد تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة مؤتمر ستار: الاعتداء على العوائل الكردية في كري سبي يكشف عجز الضمانات الأمنية PYD يدين الاعتداء على مهجّري كري سبي ويحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة