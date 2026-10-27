وكالة الطاقة الذرية تطالب بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بإتاحة الوصول إلى منشآتها النووية المتضررة، خصوصاً أصفهان، مؤكدة ضرورة تضمين أي مفاوضات مستقبلية بنداً للتفتيش.

وكالة الطاقة الذرية تطالب بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   19:05
مركز الأخبار
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن إيران لم تتح لمفتشيها الوصول إلى المواقع النووية المتضررة، ولم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن هذه المنشآت.

وأكدت الوكالة أن الوصول الفعلي إلى المنشآت النووية الإيرانية ضروري، ولا يمكن الاستعاضة عنه بأي إجراءات أخرى، مشددة على ضرورة إتاحة الوصول إلى منشأة أصفهان، بعدما رفضت طهران السماح للمفتشين بدخولها عقب الهجمات.

ودعت الوكالة إلى تضمين أي مفاوضات مستقبلية مع إيران بنداً يضمن تمكين مفتشيها من الوصول إلى المواقع النووية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

(ع م)

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