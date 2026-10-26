السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة

أعلنت السعودية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في الرياض والمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع عملية عسكرية استهدفت أنفاقاً ومنصات إطلاق صواريخ حوثية في اليمن.

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   21:51
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء تركي المالكي.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، شملت تدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، وأربع منصات إطلاق، ومخزن للصواريخ.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت العملية بهدف تحييد مصادر التهديد، رداً على الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف أن العملية استهدفت أيضاً قطع خطوط الإمداد بين مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب ضرب تحصينات وتجمعات لعناصر الجماعة ومعدات عسكرية عند خطوط التماس داخل اليمن.

(ع م)

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