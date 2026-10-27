PYD يدين الاعتداء على مهجّري كري سبي ويحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة

أدان حزب الاتحاد الديمقراطي في كوباني، الاعتداء الذي تعرّض له أمس، مهجّرو كري سبي أثناء عودتهم إلى مدينتهم، ودعا إلى حماية المدنيين وضمان حقهم في العودة الآمنة.

PYD يدين الاعتداء على مهجّري كري سبي ويحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   15:15
كوباني 
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أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي في كوباني، اليوم ببيان، بخصوص الاعتداء الذي تعرّضت له عائلات من مهجّري كري سبي لدى وصولها إلى المدينة، أثناء محاولتها العودة إلى منازلها، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للحزب بيريفان إسماعيل.

وجاء في البيان: "نعلم جميعاً أن أهلنا في كري سبي تعرّضوا لاعتداءات عام 2019، ما أدّى إلى تهجيرهم. لكن مجموعة من مهجّري كري سبي تعرّضت أمس لاعتداءات عندما حاولت العودة إلى منازلها وممتلكاتها. وتواجه آلاف العائلات المهجّرة اليوم ظروفاً معيشية صعبة، ولذلك أراد مهجّرو كري سبي العودة إلى ديارهم".

وشدد البيان: "يجب محاسبة كل من تسبّب في الاعتداء الذي استهدف أمس مجموعات المهجّرين"، وأشار إلى أن بعض الأطراف سعت إلى إثارة الاضطرابات بين مكونات المنطقة، وأن المواطنين وسياراتهم تعرّضوا لاعتداءات عنيفة لدى وصول مجموعة المهجّرين إلى منازلها.

وحمّل حزب الاتحاد الديمقراطي، في بيانه، الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين وممتلكاتهم، ووقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد ضرورة أن تتصرّف الحكومة الانتقالية بما يتوافق مع مسار الاندماج، وأن تحافظ على أمن المنطقة.

وفي ختام البيان، شدّد الحزب على ضرورة محاسبة الذين اعتدوا أمس على الأهالي وسيارات المهجّرين في أسرع وقت ممكن.

(ل م)

ANHA


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