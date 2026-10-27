مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم

لم يتمكن مزارعو ريف كوباني حتى الآن، من زراعة أراضيهم بسبب الارتفاع في أسعار المازوت وتأخر توزيع مخصصاتهم الزراعية، وطالب المزارعون الجهات المعنية بخفض تكاليف الإنتاج مع بدء موسم الزراعة وتقديم الدعم للقطاع الزراعي.

مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم
مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم
مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم
مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم
مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم
المجتمع والحياة
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   02:49
كوباني
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عبّر مزارعون من ريف كوباني عن استيائهم من ارتفاع أسعار المازوت وتأخر توزيعه للأغراض الزراعية، وأكدوا أن زيادة تكاليف الحراثة والزراعة تحول دون بدء أعمالهم، وتهدد مصدر رزقهم مع حلول موسم الزراعة.

ورفعت الحكومة الانتقالية في 13 أيلول، سعر لتر المازوت من 12500 إلى 17500، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والغاز، ما زاد الأعباء على المزارعين.

وقال المزارع حبش نوري محمد، من قرية قوري الواقعة جنوب غرب كوباني، لوكالتنا: "لم أبدأ بالزراعة حتى الآن، ولن أتمكن من ذلك إذا استمرت أسعار المازوت على هذا النحو، وليس أنا فحسب، بل إن جميع مزارعي ريف كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم".

وقارن محمد بين الموسم الحالي والعام الماضي، وأشار إلى أن المازوت والبذار وُزّعا العام الماضي في الوقت المحدد وبأسعار مناسبة، فيما لم يُوزّع مازوت الزراعة على الفلاحين هذا العام حتى الآن، إلى جانب ارتفاع أسعاره.

وأوضح أنه يمتلك أربعة هكتارات يعتمد عليها كلياً لتأمين معيشته، لكنه غير قادر على زراعتها بسبب ارتفاع التكاليف، وحذر من تداعيات استمرار هذا الوضع على سكان المنطقة الذين يعتمد كثير منهم على الزراعة.

وقال: "إذا استمر الوضع الزراعي على هذا النحو هذا العام، ولم يتمكن الفلاحون من زراعة أراضيهم، فإن الوضع المعيشي في كوباني سيتجه نحو كارثة كبرى".

من جانبه، قال المزارع محمود إبراهيم أوسي إنه لم يتسلّم مخصصاته من مازوت التدفئة حتى الآن، مضيفاً: "في مثل هذا الوقت من كل عام، كانت الإدارة الذاتية توزع مازوت التدفئة والمازوت الزراعي بالكامل، لكن الحكومة المؤقتة التزمت الصمت حيال هذا الأمر حتى الآن".

وأشار أوسي إلى أنه يمتلك ثمانية هكتارات يعيل من إنتاجها أسرته، لكنه لم يتمكن من حراثتها أو زراعتها بسبب التكاليف المرتفعة، وأكد أن المشكلة تطال مزارعين في معظم قرى كوباني.

وطالب الجهات المعنية بالاهتمام بالقطاع الزراعي وخفض أسعار المازوت والمستلزمات الزراعية الأخرى، بما يمكّن المزارعين من زراعة أراضيهم وتأمين مصادر رزقهم.

(ج ت/ ل م)

ANHA


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