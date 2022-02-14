قوى الأمن الداخلي وقسد تلقي القبض على 17 مرتزقاً ينتمون لداعش في ريف دير الزور

شهد ريف دير الزور الغربي خلال الأسبوع المنصرم، تحركات كثيفة لخلايا داعش بتنفيذ الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة، إلا أن قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي تمكنت من التصدي لجميع هذه النشاطات وقبضت على عدد من الخلايا.

خلال عملية، تمكنت قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، من القبض على 17 مرتزقاً من الذين نفذوا عمليات اغتيال في المنطقة، وممن استهدفوا المؤسسات المدنية في المنطقة، وضبطت بحوزتهم العديد من الأسلحة الفردية والذخيرة.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا الإداري في قوى الأمن الداخلي بريف دير الزور الغربي، بشار الصعب، الذي قال: "خلايا مرتزقة داعش نشطت بشكل كبير في المنطقة مؤخراً لزعزعة أمن واستقرارها ".

وتابع "تنفيذ تلك التحركات وعمليات الاغتيال تزامنت مع الهجوم على سجن الصناعة في غويران بالحسكة، وازدادت حدتها في الآونة الأخيرة"، وأضاف "الخلايا قامت بترجمة تحركاتها في دير الزور بقطع بعض الطرق عن طريق إشعال الإطارات ليلاً، ومن ثم استهداف المراكز والنقاط العسكرية والأمنية وبعض المؤسسات المدنية".

وأوضح الصعب "تعمل الخلايا الإرهابية على بث الفتنة وترويج أخبار كاذبة بهدف ترهيب الأهالي في ريف دير الزور الغربي، إلا أننا تمكنا من صد كل الهجمات".

واختتم الصعب حديثه بالقول "قواتنا الأمنية وبالتنسيق مع القوات العسكرية قامت بصد تلك الهجمات وتفكيك العديد من العبوات الناسفة، وألقت القبض على منفذي الهجمات من الخلايا الإرهابية، بالإضافة إلى العثور على مستودع للمتفجرات والعبوات الناسفة في المنطقة الشرقية، وعملنا على تفكيكها وإتلافها".

(خ)

ANHA