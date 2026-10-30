مقتل عنصر وإصابة 2 آخرين بكمين مسلح في ريف طرطوس

قُتل عنصر في الامن الداخلي وأُصيب اثنان آخران، إثر كمين مسلح استهدف دورية على الطريق الواصل بين بانياس وطرطوس في الساحل السوري.

مقتل عنصر وإصابة 2 آخرين بكمين مسلح في ريف طرطوس
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   08:27
مركز الأخبار
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تعرضت دورية لقوات الأمن الداخلي في الساحل السوري للاستهداف من قبل مسلحين، ما أدى لوقوع قتلى وإصابات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في بيان نشرته بوقت متأخر من ليل الخميس -الجمعة، أن إحدى دوريات الضابطة الجمركية تعرضت لكمين مسلح وصفته بالغادر، واتهمت "فلول النظام البائد" بتنفيذه، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين.

من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، مازن علوش، لوسائل الإعلام المحلية، إن الدورية استُهدفت أثناء تأدية مهامها، مؤكداً مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ولم تتوافر معلومات تفصيلية بشأن هوية منفذي الهجوم أو ملابساته، فيما لم يُعلن عن توقيف مشتبه بهم على خلفية الحادث حتى صباح الجمعة.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار الحوادث الأمنية التي تستهدف عناصر أمنية وعسكرية في مناطق سورية مختلفة.

(أم)

ANHA


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