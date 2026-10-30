مواطنان يفقدان حياتهما وإصابة 13 آخرين جراء 17 حادث سير

فقد مواطنان حياتهما وأُصيب 13 آخرون جراء 17 حادث سير وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مواطنان يفقدان حياتهما وإصابة 13 آخرين جراء 17 حادث سير
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الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   10:41
مركز الأخبار
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أعلنت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة الانتقالية السورية اليوم، عن وقوع 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت، إن الحوادث أدت لفقد مواطنين حياتهما وأُصيب 13 آخرون، معيدة تحذير السائقين من السرعة الزائدة والتأكد من سلامة آلياتهم.

(أم)

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