تراجع الفعالية الجوية في سوريا مع استمرار فرص هطولات مطرية متفرقة

تتراجع الفعالية الجوية في سوريا اليوم، مع أجواء غائمة جزئياً وفرص لهطولات مطرية خفيفة في مناطق متفرقة، فيما تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية بقليل، وسط تحذيرات من نشاط الرياح وتشكل الضباب ليلاً.

تراجع الفعالية الجوية في سوريا مع استمرار فرص هطولات مطرية متفرقة
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الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   11:06
مركز الأخبار
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بعض هطولات غزيرة من الأمطار، وتشكل السيول، تتراجع الفعالية الجوية في مختلف المناطق السورية، اليوم، مع تحول الأجواء إلى غائمة جزئياً بصورة عامة، واستمرار فرص هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل في جميع المناطق، فيما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل، وتكون باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة واحتمال تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، فيما يكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية بين 22 و10 درجات مئوية في دمشق، و16 و6 درجات في ريف دمشق – القلمون، و18 و13 في القنيطرة، و22 و11 في درعا، و18 و13 في السويداء.

كما تسجل في حمص 20 و11 درجة، وحماة 20 و12، واللاذقية 23 و18، وطرطوس 23 و19، وحلب 20 و14، وإدلب 20 و14، ودير الزور 22 و13 درجة مئوية.

وتأتي هذه الأجواء بعد حالة من عدم الاستقرار الجوي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وتسببت بهطولات مطرية غزيرة وسيول وفيضانات في عدد من المناطق، ولا سيما في المنطقة الشرقية والجزيرة، فيما حذرت الأرصاد من استمرار الانتباه إلى نشاط الرياح واحتمال تشكل الضباب وتراجع مدى الرؤية في بعض المناطق.

(أم)

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