النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية تُبقي معسكري نتنياهو وآيزنكوت دون أغلبية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، مع حصول تحالف بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً مقابل 48 لتحالف غادي آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، لتبقى أمام الحلفين تحديات تشكيل الحكومة المقبلة في ظل غياب الأغلبية البرلمانية.

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية تُبقي معسكري نتنياهو وآيزنكوت دون أغلبية
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   08:56
مركز الأخبار
+

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الكنيست، مؤكدةً عدم حدوث تغيير في خريطة التحالفات السياسية مقارنة بالنتائج التي أُعلنت سابقاً.

وبحسب النتائج الرسمية، حصل التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للتحالف المنافس بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية مجتمعةً 19 مقعداً.

وتُبقي هذه النتائج الحلفين دون أغلبية برلمانية مستقلة، إذ يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضواً من أصل 120 في الكنيست.

وجاء توزيع المقاعد بحسب النتائج النهائية على النحو الآتي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو 27 مقعداً، وحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت 21 مقعداً، وحزب "معاً" 12 مقعداً، والقائمة المشتركة 11 مقعداً، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيون على 8 مقاعد لكل منهما.

كما نالت أحزاب "يهدوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت" 7 مقاعد لكل منها، في حين حصل حزبا "شاس" والصهيونية الدينية على 6 مقاعد لكل منهما.

ومن المقرر تقديم النتائج الرسمية النهائية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في الرابع من تشرين الثاني المقبل، عقب استكمال مراجعة الأخطاء والاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية في العاشر من الشهر نفسه.

(أم)

العلامات:

المقال السابق

تحليلات عربية ترصد تداعيات الانتخابات الإسرائيلية وأزمة السيادة والتفاوض في سوريا

المادة التالية

بوتين يحذر من تقييد الملاحة في البلطيق وواشنطن تطالب دولاً بتخفيف خطابها تجاه موسكو

أخبار ذات صلة

إيران تدرس اتفاقاً جديداً قدمه الوسطاء القطريون لإنهاء الحرب

إيران تدرس اتفاقاً جديداً قدمه الوسطاء القطريون لإنهاء ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 11:47

مقتل 14 شخصاً في ضربات بمسيّرات استهدفت مخيماً للنازحين بإثيوبيا

مقتل 14 شخصاً في ضربات بمسيّرات استهدفت مخيماً للنازحين...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 13:56

عمال في 113 ميناء يضربون احتجاجاً على تصدير الأسلحة

عمال في 113 ميناء يضربون احتجاجاً على تصدير الأسلحة

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 23:32

السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

السجن المؤبد لستة فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء لداعش

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 14:04

بدء الاقتراع في إسرائيل وسط منافسة محتدمة بين نتنياهو والمعارضة

بدء الاقتراع في إسرائيل وسط منافسة محتدمة بين نتنياهو و...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 08:56

مقترح لبقاء نتنياهو عامين في رئاسة الحكومة الإسرائيلية قبل تسليم المنصب لآيزنكوت

مقترح لبقاء نتنياهو عامين في رئاسة الحكومة الإسرائيلية ...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 13:57