إصابة 3 أشخاص جراء اشتباكات مسلحة في السويداء

أُصيب 3 أشخاص، بينهم موظف أردني الجنسية يعمل لدى منظمة تابعة للأمم المتحدة، جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في مدينة السويداء، جنوب سوريا، في ظل تصاعد التوتر الأمني وانتشار مكثف للقوات الأمنية وقوات الحرس الوطني في عدد من أحياء المدينة.

إصابة 3 أشخاص جراء اشتباكات مسلحة في السويداء
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   08:28
السويداء
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أفاد مراسلو وكالتنا ANHA، باندلاع اشتباكات في ساعات متأخرة من ليل الخميس – الجمعة، عقب اعتداء وقع على المحامي سلمان رضوان من قبل أفراد من عائلة أبو سرحان، ما أدى إلى إصابته، قبل أن تتطور الحادثة إلى مواجهات مسلحة استخدمت فيها الرشاشات والقذائف، بالتزامن مع مطاردات بالسيارات استمرت لأكثر من ساعة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالتنا، بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص الطائش، إلى جانب إصابة موظف لدى الأمم المتحدة من جنسية اردنية، الذي كان بالقرب من موقع المواجهات، حيث جرى نقله إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في عدد من المواقع.

وعقب المواجهات، شهدت أحياء في مدينة السويداء انتشاراً أمنياً مكثفاً، بالتزامن مع تحركات لقوات الحرس الوطني، وسط استمرار حالة التوتر ومخاوف من تجدد الاشتباكات، ولا سيما أن المواجهات شهدت استخدام أسلحة رشاشة وقذائف في مناطق مأهولة بالسكان.

ولم تتوافر معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن الحالة الصحية للمصابين أو الحصيلة النهائية للأضرار، كما لم تتضح نتائج الإجراءات المتخذة لاحتواء التوتر ومنع تجدد المواجهات.

(ام)

ANHA

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