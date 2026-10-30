موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية وكييف تتحدث عن التصدي

أعلنت موسكو استهداف منشآت للموانئ والصناعات العسكرية والطاقة في أوكرانيا، فيما قالت كييف إن دفاعاتها الجوية اعترضت 99 هدفاً جوياً خلال هجوم روسي ليلي، وأعلنت استهداف مواقع لتخزين وتشغيل الطائرات المسيّرة ومحطات رادار ومراكز قيادة روسية، بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات.

موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية وكييف تتحدث عن التصدي
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   11:03
مركز الأخبار
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية هجمات باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيّرة، استهدفت منشآت للبنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا، إضافة إلى مواقع قالت إنها مرتبطة بالسفن البحرية التابعة للقوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الضربات طالت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، متخصصة في إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، إلى جانب مرافق للطاقة تُستخدم في تشغيلها، وذلك في العاصمة كييف ومقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك.

وأضافت أن الهجمات استهدفت منشأة لإنتاج مكونات الطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع والهجوم، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار استهداف القدرات العسكرية واللوجستية الأوكرانية.

وفي المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت، منذ مساء الخميس، هجوماً جوياً واسعاً باستخدام صواريخ باليستية من طراز "إسكندر إم" و"إس 400" و"كي إن 23"، إلى جانب أربعة صواريخ جوية موجهة و113 طائرة مسيّرة هجومية، بينها 83 مسيّرة نفاثة.

وقالت القوات الجوية، في بيان صباح اليوم، إن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت، حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً، من إسقاط أو التشويش على 99 هدفاً جوياً، بينها ثلاثة صواريخ جوية موجهة و96 طائرة مسيّرة، فيما سُجلت إصابات في 17 موقعاً، وسقوط حطام في خمسة مواقع أخرى.

وأوضحت أن الهجوم استهدف بصورة رئيسية مقاطعات كييف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى استمرار وجود عدد من الطائرات المسيّرة في الأجواء الأوكرانية وقت صدور البيان، ومواصلة عمليات التصدي.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مساء الخميس، إن بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مواقع عسكرية روسية، مشيراً إلى تدمير مقاتلتين روسيتين من طراز "سوخوي 34" واستهداف موقع لإطلاق صواريخ "إسكندر".

وأكدت القوات البحرية الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن المقاتلتين استُهدفتا في قاعدة بمنطقة فولغوغراد وسط روسيا.

وحذّر زيلينسكي، في الخطاب نفسه، من أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت استعدادات روسية لتنفيذ هجمات جديدة بالصواريخ الباليستية، داعياً الدول الحليفة إلى توفير مزيد من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ اللازمة لاعتراضها، ولا سيما صواريخ منظومات "باتريوت".

المواجهات على الجبهات

ميدانياً، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تحديثها المسائي الخميس، بتسجيل 191 اشتباكاً مع القوات الروسية على مختلف محاور القتال، وقالت إن القوات الروسية نفذت 51 غارة جوية وألقت 170 قنبلة جوية موجهة، إلى جانب استخدام آلاف الطائرات المسيّرة وتنفيذ عمليات قصف على مواقع القوات الأوكرانية ومناطق سكنية.

(أم)

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