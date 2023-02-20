في الخارج 20 ألفاً وفي عيادات الشعب 5 آلاف ليرة سورية

تستمر "عيادات الشعب" التابعة لمؤسسات المجتمع المدني في قامشلو، منذ عام 2021 في عملها؛ بتقديم الخدمات الطبية بشكل يومي للأهالي، حيث تستقبل المرضى من الساعة 8:00 حتى 14:00 ظهراً، عدا يوم الجمعة.

وتقدم الخدمات في اختصاصات (الداخلية، النسائية، العصبية، أطفال) و(أذن، أنف، حنجرة)، وقسم الكلية والبولية، وقسم العظمية والجراحة العامة، بالإضافة إلى العيادة السنية، وقسم المخبر والتصوير الشعاعي والصيدلية، بطاقم مؤلف من 54 بين أطباء وإداريين وفنيين.

وفي ظل ارتفاع تكاليف العلاج في المشافي والعيادات الخاصة، حيث وصلت تعرفة المعاينة الطبية الخاصة عند بعض الأطباء إلى أكثر 20-25 ألف ل.س، أما في عيادات الشعب فـ 5 آلاف ل.س، كما تقدم صيدليتها الأدوية بسعر أقل من الصيدليات بنسبة تصل إلى 10-20%، وخدمة الإيكو أقل بنسبة 60%، والتحليل 30% والأشعة 50% ، حسب الإداري في عيادات الشعب، مازن الشيخ.

مقصد لمحدودي الدخل

وقالت المراجعة، مفيدة سليمان: "خدمات عيادات الشعب جيدة وهي ملاذ للفقراء ومحدودي الدخل"، مبينة "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة هكذا أعمال تخدم المجتمع كثيراً، في وقت تشكل زيارة عيادة طبيب خاص، عبئاً على كاهل الفقراء".

فيما قال المراجع، جمال سليمان: "باتت زيارة الأطباء في عياداتهم الخاصة، صعبة بالنسبة لنا، حيث تصل معايناتهم إلى 20 ألف ل.س، أما هنا فتكلف ربع القيمة كما أنها تقدم خدمات تضاهي ما تقدمه العيادات الخاصة، وكذلك بالنسبة للتحاليل والأدوية والأشعة أيضاً، فهي أقل تكلفة بكثير، ونتمنى أن تستمر في عملها."

تستقبل 5 آلاف مراجع/ـة في الشهر

من جهته، قال الإداري في عيادات الشعب، مازن الشيخ: "العيادات تستمر في تقديم خدماتها للشعب في كافة الاختصاصات في مدينة قامشلو وريفها، من معاينة ومخبر وصيدلية، باستثناء العمليات، ويقدر عدد المرضى الذين يأتون إلى العيادات بنحو 5 آلاف مريض/ـة خلال الشهر الواحد."

وعن الصعوبات التي تواجها العيادات، كشف أنهم "يفتقرون إلى الدعم من قبل المنظمات، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز التنظير الهضمي وتصوير بانوراما للأسنان".

المعالجة المجانية

وعن آلية ومراقبة العمل وشكاوى الأهالي، قال الشيخ: "إذا جاءت أي شكوى على أي طبيب تقوم الإدارة بإيجاد حل للمشكلة، كما أننا ندرس ونتفهم الحالة الاقتصادية للمرضى، حيث يتم معالجة الكثير من الحالات مجاناً".

(سـ)

ANHA