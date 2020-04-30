​​​​​​​الاحتلال التركي يشن 23 هجوماً على عفرين والشهباء خلال نيسان

يستمر جيش الاحتلال التركي و مرتزقته منذ 20 كانون الثاني 2018شن هجماتهم على مقاطعتي الشهباء وعفرين واستهداف المهجرين قسرا والقرى الآهلة بالسكان بشكل شبه يومي.

ورغم دعوة الأمم المتحدة لضرورة وقف إطلاق النار في العالم عامة وسوريا خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن جيش الاحتلال التركي و مرتزقته يواصلون شن هجماتهم على مقاطعتي عفرين و الشهباء.

ووفقا إحصائية أعدتها وكالتنا منذ اليوم الأول من شهر نيسان إلى 30 نيسان الجاري، شن جيش الاحتلال التركي 23 هجوما على مقاطعتي الشهباء وعفرين.

و القرى التي استهدفها جيش الاحتلال التركي خلال هذا الشهر هي قرى" صوغوناكه، أقيبة، زيارة" التابعة لناحية شيراوا، وقرى "شيخ عيس، وحربل تل جيجان، بينه، احرص، وقرية تل مضيق وسموقة" في مقاطعة الشهباء.

بالإضافة إلى قرى مرعناز والمالكية التابعتين لناحية شرا بمقاطعة عفرين.

كما أصيب مواطن خلال قصف جيش الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين خلال هذا الشهر وأصيب عنصرين من عناصر الحكومة السورية.

وحلقت طائرات الاستطلاع التركية 15 يوماً فوق المقاطعتين خلال نيسان الجاري.

(م ح)

ANHA