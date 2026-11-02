"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"

أكد المسرحيون المشاركون في مهرجان المسرح الرابع "آرين جدائل السلام" بمدينة كوباني، أنهم يسعون من خلال خشبة المسرح ليكونوا عيناً ومرآة تعكس واقع مجتمعهم.

"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"
"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"
"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"
"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   07:48
كوباني
سلافا عمر
+

عبّر مسرحيون مشاركون في مهرجان المسرح الرابع "آرين جدائل السلام" المقام في مدينة كوباني، عن اعتزازهم بالمشاركة، وأكدوا دور المسرح في التعبير عن قضايا المجتمع، وإبراز دور المرأة والتنوّع الثقافي بين المكونات.

حيث قالت عضوة فرقة الشهيد يكتا للمسرح ليلى أحمد، إن مشاركتهم تنطلق من إيمانهم بأن المسرح مرآة للمجتمع، وإن الأعمال المقدّمة في المهرجان تحمل شعار "من كل مدينة قصة، ومن كل قلب رواية".

وشدّدت على أهمية أن يكون للمرأة دور ريادي، وأن المسرحيين يجسّدون ملاحم مقاومة آرين ويسيرون على درب قضيتها.

وأكدت أن الفرقة تبذل جهودها لإنجاح عملها وتقديمه للجمهور، على الرغم من العوائق والصعوبات التي واجهتها.

من جانبه، رأى المخرج المسرحي عبد الرحمن عمر، المنحدر من مدينة عفرين، أن المهرجان يتيح لكل مدينة أن تروي حكايتها على الخشبة، وأعلن استعداد فريقه لتقديم مسرحية "بعد الانهيار".

وأعرب عمر عن سعادته بمشاركة مسرحيين من مختلف المكونات وتقديم عروضهم معاً، واستذكر مقاومة آرين ميركان، ابنة عفرين التي يحمل المهرجان اسمها، وقال: "نحن محظوظون جداً بوجودنا الدائم في هذا المهرجان الذي يحمل اسم آرين".

بدوره، أوضح مهيب مصطفى، عضو مركز الثقافة والفن الأرمني في الحسكة، أن هذه هي مشاركتهم الثانية في المهرجان، وأنهم سيقدّمون هذا العام مسرحية "الذي لا يأتي".

وأشار إلى أن الفعالية تجمع مختلف المكونات، وتتيح التعارف بين المسرحيين والمشاركين، وعبّر عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء المسرحي بمدينة كوباني.

(س و/ ل م)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن

المادة التالية

توقيف 779 شخصاً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع في فرنسا

أخبار ذات صلة

TEV-DEM ومجلس المرأة : التضامن مع كوباني يقتضي دعم حقوق النساء  والشعب الكردي

TEV-DEM ومجلس المرأة : التضامن مع كوباني يقتضي دعم حقوق...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 13:49

وفد PYD يقدّم العزاء لعائلات ضحايا الهجوم على كنيسة في الكرك

وفد PYD يقدّم العزاء لعائلات ضحايا الهجوم على كنيسة في ...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 20:38

تصعيد ميداني في ريف القنيطرة.. القوات الإسرائيلية تفرض قيوداً على حركة المدنيين

تصعيد ميداني في ريف القنيطرة.. القوات الإسرائيلية تفرض ...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 15:23

توغل إسرائيلي في محيط بيت جن وتحليق مكثف لطائرات استطلاع بين درعا ودمشق

توغل إسرائيلي في محيط بيت جن وتحليق مكثف لطائرات استطلا...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 15:13

انفجارات في البادية الجنوبية للسخنة بريف حمص

انفجارات في البادية الجنوبية للسخنة بريف حمص

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 13:18

تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"

تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن ب...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 07:10