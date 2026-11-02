مهجّرو مخيم سري كانيه يتمسّكون بالعودة ديارهم مخطط وكالة أنباء هاوار 02-11-2026 اشتباكات عنيفة في ريف السويداء الغربي مظلوم عبدي: استقرار سوريا لا يتحقق دون مشاركة الكرد تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص إحياء اليوم العالمي للتضامن مع كوباني في تل تمر بعرض فيلم يوثّق مقاومتها التحالف يعترض صاروخاً باليستياً ومسيّرة أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة إحياء الذكرى الثانية عشرة لليوم العالمي للتضامن مع كوباني في فيينا سانا: إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا توقيف 779 شخصاً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع في فرنسا مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن