مخطط وكالة أنباء هاوار 02-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 02-11-2026
مخطط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- يتمسك المهجرون في مخيم سري كانيه بمطلب العودة الآمنة إلى ديارهم، على الرغم من دمار منازلهم، مؤكدين أن اهتراء الخيام والأمطار وغياب المساعدات فاقم معاناتهم الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أثار مشروع إنشاء 50 بيتاً بلاستيكياً وفق النموذج التركي في محافظة طرطوس السورية، ضمن منحة مقدمة لوزارة الزراعة السورية، تساؤلات ومخاوف لدى مزارعين وخبراء زراعيين واقتصاديين، بشأن جدوى إدخال هذه التجربة إلى قطاع الزراعة المحمية، ومدى اختلافها عن الأساليب المعتمدة محلياً.

- أكد سياسي أن ردّ فعل الحكومة الانتقالية على الاعتداءات على الكرد في كري سبي لم يكن رادعاً، وحذر من أن تكرار هذه الأحداث قد يؤدي إلى إفشال عملية الاندماج وعرقلة عودة المهجّرين. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواصل نحو 140 طالباً تعليمهم في مدرسة تل فويضات بريف مدينة تل تمر الجنوبي رغم انهيار أجزاء واسعة من مبناها وغياب المستلزمات الأساسية، فيما يمتنع بعض الأهالي عن إرسال أبنائهم خوفاً على سلامتهم، وسط مطالبات بإعادة تأهيلها وتوفير بيئة تعليمية آمنة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تعيد تجربة ثقافية ورياضية تطورت لاحقاً من نزهات محدودة إلى مسيرات جماعية، تسليط الضوء على مواقع طبيعية وأثرية في ريف محافظة حمص، من خلال أنشطة تجمع بين المشي والاستكشاف والترفيه والتعريف بالإرث التاريخي للمنطقة، تحت عنوان "نمشي.. نكتشف.. نرتقي".

- أكد المسرحيون المشاركون في مهرجان المسرح الرابع "آرين جدائل السلام" بمدينة كوباني، أنهم يسعون من خلال خشبة المسرح ليكونوا عيناً ومرآة تعكس واقع مجتمعهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- رفضاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية السورية، في ما يتعلق بجامعتي روج آفا وكوباني، يصدر طلبة جامعة روج آفا بياناً إلى الرأي العام وذلك في مبنى الجامعة بمدينة قامشلو، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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