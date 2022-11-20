المناطق التي قصفها طيران الاحتلال التركي بعد منتصف الليل

في كوباني، قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي عدة مناطق في مركز مدينة كوباني وريفها في إقليم الفرات.

استهدف القصف غابة كوباني وطريق جرابلس في الطرف الغربي للمدينة. كما استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي تلة مشتنور في الطرف الجنوبي لمدينة كوباني.

شرقاً، استهدف طائرات الاحتلال حي كانيا كوردا إضافة إلى استهداف قرية حلنج في الريف الشرقي لكوباني.

كما قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي قريتي بيلونية وشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء وقلعة شوارغة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة وصومعة ضهر العرب شمال شرق ناحية زركان في مقاطعة الحسكة.

وشمل القصف الجوي الوحشي لجيش الاحتلال التركي أيضاً، المنطقة الواقعة بين قريتي كركندال و"تقل بقل" التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك.

عقب القصف الأول توجه مواطنو ناحية ديرك نحو المكان المُستهدف لتعود طائرات جيش الاحتلال وتقصف المكان مرة أخرى، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

كما استهدف القصف تلة جلة في قرية تل شيه في منطقة برآف بناحية ديرك.

في سياق متصل، استهدفت طائرات حربية نقاط لقوات حكومة دمشق في قرية تل حرمل شمال ناحية زركان في مقاطعة الحسكة ونقطة أخرى في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء إلى جانب قصف استهدف موقعاً لقوات حكومة دمشق في قرية قزعلي في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي مما أدى إلى فقدان عنصر لحياته وإصابة عدد آخر في قرية خزعلي.

(أ م/م)

ANHA