العثور على جثة ستيني مقتولاً بالرصاص غربي مدينة أعزاز

عُثر على رجل ستيني مقتولاً بطلق ناري على طريق المالكية– مريمين غربي مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

العثور على جثة ستيني مقتولاً بالرصاص غربي مدينة أعزاز
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   18:53
مركز الأخبار
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عُثر اليوم، على جثة رجل في العقد السادس من العمر، مقتولاً بطلق ناري، على طريق المالكية – مريمين غربي مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وسط ظروف غامضة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن هوية الفاعل أو دوافع الجريمة، فيما تأتي الحادثة وسط استمرار الهشاشة الأمنية وانتشار السلاح بين المدنيين، مما يزيد المخاوف على سلامة السكان.

وبحسب المرصد، ارتفع عدد جرائم القتل في سوريا منذ مطلع عام 2026 إلى 445 جريمة، أسفرت عن مقتل 494 شخصاً، بينهم 385 رجلاً و67 امرأة و42 طفلاً.

(ع م)

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