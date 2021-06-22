اعتقال 17 مرتزقًا من خلايا داعش ومتعاملين معهم في ريف دير الزور الشرقي

نفذت وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية، فجر اليوم، عملية في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال 17 مرتزقًا من عناصر خلايا داعش والمتعاملين معهم.

هذا وشارك في العملية قوات من التحالف الدولي حيث قدمت المراقبة الجوية، وصادرت الوحدات أسلحة ومعدات ومستندات كانت بحوزة عناصر الخلية.

وتأتي هذه العملية في إطار استمرار عمليات وجهود تثبيت الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، ولمنع الخلايا الإرهابية النائمة والنشطة من الإخلال بأمن المنطقة وتهديد حياة المدنيين.

ويذكر أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أربعة مرتزقة من خلايا داعش في مخيم الهول، خططوا ونفذوا جريمة اغتيال ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، في المخيم بتوجيه من الخارج.

(سـ)