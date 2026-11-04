إيران تهدد بتوسيع ردها ليشمل دولاً خليجية إذا استُخدمت أراضيها لشن هجمات

حذرت إيران من توسيع ردها ليشمل دولاً خليجية، بينها الإمارات والبحرين، إذا استُخدمت أراضيها لشن هجمات أميركية أو إسرائيلية ضدها.

إيران تهدد بتوسيع ردها ليشمل دولاً خليجية إذا استُخدمت أراضيها لشن هجمات
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   15:05
مركز الأخبار
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قال مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم، إن طهران ستوسع نطاق ردها ليتجاوز القواعد العسكرية الأميركية، إذا سمحت دول الخليج لواشنطن باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران.

وأضاف حميد رضا مقدم فر، خلال تجمع في بندر عباس، أن إيران ستستخدم "عقيدة جديدة وتكنولوجيا جديدة" في الرد على أي عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي، محذراً من أن الإمارات والبحرين قد تواجهان رداً أوسع إذا انطلقت الهجمات على الأراضي الإيرانية من أراضيهما.

(م ش)

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