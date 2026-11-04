الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي

أعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، منهين بذلك الهيمنة الجمهورية على الكونغرس، ما يمنحهم صلاحيات أوسع لمراقبة إدارة ترامب ويقيد قدرتها على تمرير التشريعات والتعيينات.

الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:24
مركز الأخبار
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حقق الحزب الديمقراطي تقدماً كبيراً في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، منتزعاً السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، بعد عامين من احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس وسيطرتهم على البيت الأبيض.

وأظهرت النتائج الأولية، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، نجاح الديمقراطيين في تحويل سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ لصالحهم، ليحصلوا على 54 مقعداً من أصل 100، فيما بقيت المنافسة متقاربة في ولايات عدة، بينها نبراسكا وألاسكا وميسيسيبي.

وفي واشنطن، تمنح سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب لجان الكونغرس صلاحيات أوسع للتحقيق في سياسات إدارة ترامب وقراراتها، بما فيها الحرب مع إيران وسياسات ترحيل المهاجرين، كما يرجح أن تؤدي إلى تعقيد تمرير التشريعات الحكومية، بحسب تقارير أميركية.

أما خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ، فتحد من قدرة الإدارة على تمرير تعيينات المسؤولين وكبار شاغلي المناصب، بمن فيهم المرشحون للمناصب القضائية.

وكان ترامب قد أعلن، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، استعداده للتعاون مع الديمقراطيين وقبول نتائج الانتخابات، قائلاً إن إدارته ستعمل معهم، وإنه يتطلع إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

(م ش)

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