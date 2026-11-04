اعتقال مرتزق بارز لداعش في كركوك وتأجيل محاكمة 7 فرنسيين ببغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلقاء القبض على مرتزق لداعش وصفه بأنه "ذو قيمة عالية" خلال عملية أمنية في كركوك، فيما أجلت محكمة جنايات الكرخ في بغداد محاكمة سبعة مرتزقة فرنسيين من داعش إلى 23 تشرين الثاني الجاري.

اعتقال مرتزق بارز لداعش في كركوك وتأجيل محاكمة 7 فرنسيين ببغداد
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   15:37
مركز الأخبار
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في بيان، إلقاء القبض على مرتزق لداعش وصفه بأنه "ذو قيمة عالية" في صفوف داعش، خلال عملية أمنية نُفذت في محافظة كركوك بإقليم كردستان الفيدرالي.

وقال الجهاز، في بيان، إن "عملية الاعتقال جاءت ضمن جهوده المتواصلة لملاحقة بقايا تنظيم داعش وتعقب عناصره، موضحاً أنها نُفذت استناداً إلى مذكرة قبض سابقة صادرة عن قاضي التحقيق المختص بقضايا الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".

وأكد الجهاز استمرار عملياته الأمنية لتعقب المطلوبين للقضاء وملاحقة عناصر التنظيم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات الكرخ ببغداد تأجيل محاكمة سبعة مرتزقة فرنسيين إلى 23 تشرين الثاني الجاري، بعد عدم إتاحة الفرصة لهم للقاء محاميهم والتشاور معهم، حيث قررت المحكمة توكيل محامين لهم لضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وشهدت الجلسة إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة وهم يرتدون ملابس السجن البرتقالية، فيما عرض القاضي اعترافاتهم السابقة على شاشة أمام الحاضرين.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الكردية أن المرتزقة السبعة هم جزء من مجموعة تضم 47 فرنسياً اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا قبل تسليمهم إلى العراق، ورغم حمل جميع أفراد المجموعة الجنسية الفرنسية، فإن اثنين منهم فقط من أصول فرنسية.

ومن بين المتهمين طبيب عمل في مستشفيات الرقة ومناطق أخرى كانت خاضعة لسيطرة مرتزقة داعش فيما صدرت بحق بعض أفراد المجموعة أوامر اعتقال من السلطات الفرنسية والشرطة الدولية (الإنتربول).

وحضر الجلسة ممثل عن السفارة الفرنسية في بغداد، إلى جانب المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين.

وخلال الجلسة، طلب اثنان من المرتزقة المتهمين السماح لهما بالاتصال بذويهما، وأوضح القاضي أن إدارة السجن سمحت لهما بإجراء الاتصالات، إلا أن عائلاتهما لم تجب على الهواتف. كما طالب متهمون تمكنوا من التواصل مع عائلاتهم سابقاً بزيادة مدة المكالمات.

ومن المقرر أن تجري في 18 تشرين الثاني 2026 محاكمة عدد آخر من أفراد المجموعة الفرنسية المكونة من 47 شخصاً.

(م ح)

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