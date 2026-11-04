المبادرة الشعبية في كركي لكي تدين التهديدات والاعتداءات التي طالت طلبة مدينة الحسكة

تنديداً بالاعتداءات التي تعرض لها الطلبة في مدينة الحسكة على خلفية مطالبتهم بحقهم في التعليم باللغة الكردية، أدانت المبادرة الشعبية في مدينة كركي لكي هذه الممارسات، مطالبةً بوضع حد لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

المبادرة الشعبية في كركي لكي تدين التهديدات والاعتداءات التي طالت طلبة مدينة الحسكة
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:58
قامشلو
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أدلت المبادرة الشعبية في مدينة كركي لكي، اليوم ببيان، استنكرت فيه التهديدات والهجمات التي تعرض لها الطلبة في مدينة الحسكة ورفضت الممارسات التي تستهدف حقهم في التعلم بلغتهم الأم.

وقرئ البيان أمام مبنى مجلس المدينة من قبل الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في المدينة، إدريس ملا شريف.

وقالت المبادرة الشعبية في مدينة كركي لكي: "ندين ونستنكر بأشد العبارات التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها الطلبة على خلفية مطالبتهم بحقهم المشروع في التعليم باللغة الكردية، ونعدّ هذه الممارسات انتهاكاً لحقوقهم ومحاولة لترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم".

ولفت البيان أن استهداف الطلبة بسبب تمسكهم بلغتهم الأم وهويتهم القومية ممارسات مرفوضة ومدانة، وتتعارض مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، كما تشكل خطراً على السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب السوري.

وأشار البيان إلى إن الشعب الكردي جزء أساسي من سوريا، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والديمقراطية والعدالة دون الاعتراف بحقوقه وحقوق جميع مكونات المجتمع السوري وضمانها.

وطالب البيان الحكومة الانتقالية ومحافظ الحسكة والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه التهديدات والاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية الطلبة وحقهم في التعليم بلغتهم الأم.

هذا، وتعرّض الطلبة المشاركون في مظاهرة شهدتها مدينة الحسكة اليوم، للاعتداء من قبل بعض المخربين ومثيري الشغب القادمين من حي الغويران والنشوة، أثناء توجه الطلبة من دوار الحمامة باتجاه مبنى مديرية التربية، وصولاً إلى مبنى المحافظة.

(ر خ/ح)

ANHA


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