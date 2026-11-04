طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الكردية

تظاهر طلاب الدرباسية رفضاً لحصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، والمطالبة بضمان حقهم في تلقّي التعليم بلغتهم الأم.

طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الكردية
طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الكردية
طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الكردية
طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الكردية
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   15:56
الحسكة
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شهدت مدينة الدرباسية، اليوم، مظاهرة طلابية، رفضاً لقرار وزارة التربية حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، ومطالبةً بضمان حق الطلاب في تلقّي التعليم بلغتهم الأم.

وجاب الطلاب شوارع المدينة، رافعين شعارات تؤكد تمسّكهم بلغتهم ورفضهم تقليص الحصص المخصّصة لها ضمن المنهاج الدراسي، قبل التوجّه إلى المجمع التربوي، ومن ثم مواصلة مسيرتهم باتجاه خيمة عزاء الشهداء.

(م ع/ ل م)

ANHA

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