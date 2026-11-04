تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها

قدم أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس واجب العزاء لذوي الشهداء رودي روجافا ودلبرين برخودان وزيلان صبري، في ثلاث خيم عزاء بالدرباسية وقرية تل كرمة.

تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
تقديم واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء في الدرباسية وريفها
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   14:28
الحسكة
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زار أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس في مدينة الدرباسية وقرية تل كرمة التابعة لها، اليوم، خيم عزاء الشهداء رودي روجآفا ودلبرين برخودان وزيلان صبري، من قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة–ستار (YJA-STAR)، لتقديم واجب العزاء لذويهم، والتعبير عن تضامنهم مع عائلاتهم.

وأُقيمت ثلاث خيم عزاء، اثنتان في مدينة الدرباسية والثالثة في قرية تل كرمة، بحضور ذوي الشهداء ومشاركة ممثلي المؤسسات المدنية والمجالس.

واستشهدت زيلان صبري عام 2015، ورودي روجآفا في منطقة كاري عام 2020، فيما استشهد دلبرين برخودان في متينا عام 2024، في مناطق الدفاع مديا في جنوب كردستان.

(م ع/ ل م)

ANHA


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