الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج إلى 305 مليارات دولار سنوياً للتكيف مع تغير المناخ

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الدول النامية ستحتاج إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتعزيز قدرتها على مواجهة مخاطر التغير المناخي وبناء مجتمعات أكثر صموداً، موضحاً أن مضاعفة التمويل الدولي المخصص للتكيف ثلاث مرات لن تغطي سوى 20 إلى 29% من هذه الاحتياجات.

الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج إلى 305 مليارات دولار سنوياً للتكيف مع تغير المناخ
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   14:43
مركز الأخبار
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حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من اتساع الفجوة بين التمويل المتاح واحتياجات الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ، مؤكداً أن المبالغ المخصصة حالياً لا تزال بعيدة عن تغطية المتطلبات اللازمة لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.

وأوضح البرنامج، في تقرير جديد نشره اليوم الأربعاء، أن الدول النامية ستحتاج إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية وبناء مجتمعات أكثر صموداً، مشيراً إلى أن مضاعفة التمويل الدولي المخصص للتكيف ثلاث مرات لن تغطي سوى 20 إلى 29% من هذه الاحتياجات.

وبحسب التقرير، تراوحت التدفقات المالية العامة الدولية المخصصة للتكيف مع تغير المناخ بين 28.2 و31.7 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت نحو مليار دولار فقط مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تباطؤ نمو التمويل رغم تصاعد التحديات المناخية.

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للبرنامج، إنغر أندرسن، تحذيرها من أن العالم غير مستعد للتكيف حتى مع الظروف المناخية الحالية، فضلاً عن التداعيات المحتملة لتجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأشار إلى أن التمويل المتوقع، في حال تحقيق هدف مضاعفته ثلاث مرات، سيتراوح بين 85 و120 مليار دولار سنوياً، وهو ما يظل أقل بكثير من الاحتياجات المقدرة، لافتاً إلى أن هذه التقديرات لا تشمل احتياجات القطاع الخاص، ما قد يرفع حجم الفجوة التمويلية.

ودعت إنغر أندرسن الدول إلى تكثيف جهودها لزيادة تمويل التكيف بحلول عام 2035، مؤكدة ضرورة تجاوز المستويات المستهدفة لحماية الأرواح والاقتصادات والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

وشدد التقرير، في ختامه، على أن توفير التمويل وحده لا يكفي، بل يتطلب الأمر تعزيز المؤسسات وتسريع تنفيذ خطط التكيف، ولا سيما في المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.

(م ح)

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